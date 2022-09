Motorsport

vor 40 Min.

81-Jähriger beendet Motorrad-Karriere, obwohl er sich "fit" fühlt

Plus Franz Greisel ist das älteste aktive Mitglied des AMC Haunstetten. Mit 81 Jahren beendet er nun seine Motorsport-Karriere. Ein Unfall hat ihm die Grenzen aufgezeigt.

Von Gianluca Schirripa

Nur noch ein allerletztes Mal auf seiner heimischen Bahn im Haunstetter Stadion ein paar Runden drehen. Ein letztes Mal in seinen Rennanzug schlüpfen und nur noch dieses eine Mal den Motor seiner Maschine zum Röhren bringen. Das war Franz Greisels Wunsch, bevor er mit stolzen 81-Jahren am vergangenen Samstag seine Rennhandschuhe endgültig an den Nagel hing. Als ältestes aktives Mitglied des Automobil- und Motorsportclubs Haunstetten (AMC) beendete Greisel beim traditionsreichen Sandbahnrennen am Unteren Talweg in Augsburg seine aktive Motorsport-Karriere. Mit 81-Jahren ist also Schluss.

