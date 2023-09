Motorsport

vor 33 Min.

AMC Haunstetten hat beim Sandbahnrennen jede Menge heiße Eisen im Feuer

Plus Der gastgebende AMC Haunstetten hat für sein Sandbahnrennen wieder ein umfangreiches Rennprogramm auf die Beine gestellt. Mit am Start auch die amtierenden Europameister des Vereins, Markus Brandhofer mit seiner Beifahrerin Sandra Mollema.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Wenn sich Vater und Sohn Scheunemann über das Haunstetter Sandbahnrennen unterhalten, kommen sie schnell ins Fachsimpeln. Wer am 23. September den Favoriten gefährlich werden kann, wer mit welchem Zündsystem am besten zurechtkommt oder wer auf der anspruchsvollen Staubpiste im Haunstetter Stadion die beste Linie findet. Schließlich war Vater Erich Scheunemann jahrelang selbst Rennleiter der Traditionsveranstaltung des AMC Haunstetten, seit einigen Jahren hat sein Sohn Tim die Verantwortung für die Ausrichtung übernommen.

Und der ist mit seinem AMCH-Team seit Anfang des Jahres damit beschäftigt, die Veranstaltung vorzubereiten, damit den Motorsportfans am nächsten Wochenende attraktiver Bahnsport geboten werden kann. Um auch den jüngeren Aktiven im Sandbahnsport Fahrpraxis zu bieten, findet am Samstag bereits der ADAC Bayerncup statt, bei dem der Nachwuchs aus vier bayerischen Vereinen Rennen bestreitet. Vom gastgebenden Verein ist zum Bedauern der Scheunemanns niemand dabei, die Jugendgruppe des AMCH gäbe es zwar noch und sie biete alle zwei Wochen noch ein Training auf der Sandbahn an, aber es gestalte sich derzeit personell als schwierig, dieses Angebot auf Dauer fortzusetzen. So werden in den Klassen 50, 125, 250 und 500 Kubik die Jugendgruppen aus Landshut, BBM München, MSC Olching und MSC Abensberg an den Start gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen