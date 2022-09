Motorsport

06:43 Uhr

AMC Haunstetten will Sandbahn-Tradition bewahren

Plus Auch wenn es komplizierter und kostspieliger wird, der AMC Haunstetten veranstaltet auch in diesem Jahr sein berühmtes Sandbahnrennen. Nach dem Unfall im vergangenen Jahr wurden Sicherheitsbestimmungen angepasst.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Obwohl es immer beschwerlicher wird, obwohl Genehmigungen, Aufbauten und Sicherheitsbestimmungen immer komplizierter, umfangreicher und kostspieliger werden – das traditionsreiche Haun-stetter Sandbahnrennen wird es auch in diesem Jahr geben. Zum insgesamt 52. Mal auf der einzigen 500 Meter-Sandbahn in Süddeutschland. Dank des Einsatzes des Automobil- und Motorsportclubs (AMC) Haunstetten werden am 24. und 25. September im Stadion am Unteren Talweg wieder die Motoren dröhnen und die mit Methanol und Rizinusöl angetriebenen Gefährte über die Bahn sausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen