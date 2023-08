Augsburger Seitenwagen-Gespann rast zum EM-Titel

Plus Sandbahnfahrer des AMC Haunstetten wird mit seiner Beifahrerin Sandra Mollema Europameister im Gespann.

Für einen Riesenerfolg sorgte ein Motorsport-Duo des Automobil-und Motorsportclubs Haunstetten. AMC-Fahrer Markus Brandhofer gewann mit seiner niederländischen Beifahrerin Sandra Mollema unter Flutlicht die Seitenwagen-Europameisterschaft im hessischen Bad Hersfeld. Damit krönte der 44-jährige Brandhofer seine lange Karriere nun endlich mit einem großen Coup.

Erst seit Mai 2022 ist die gebürtige Niederländerin Sandra Mollema Brandhofers Beifahrerin, doch schnell entwickelte sich daraus eine perfekte Zusammenarbeit – zumal Mollema langjährige Speedway-Erfahrung auszeichnet. Mit ihrem ehemaligen Partner William Matthiejssen hatte sie in dieser Disziplin vier Mal in Folge den Europameistertitel gewonnen. Jetzt gelang ihr dies auch im Seitenwagen-Gespann mit Brandhofer. Die erfolgreichen Renntage für den AMC Haunstetten vervollständigte das Clubgespann Imanuel Schramm und Beifahrerin Nadin Löffler auf Rang vier.