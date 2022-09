Das Sandbahnrennen in Haunstetten ist keine Männerdomäne mehr

Plus Nach dem Unfall im vergangenen Jahr gibt es beim Sandbahnrennen in Haunstetten verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Das AMCH-Team mit Beifahrerin Sandra Mollema schlägt sich wacker.

Die Motoren dröhnen, eine Mischung aus Methanol und verbranntem Gummi liegt in der Luft. Für Motorsport-Fans im Haunstetter Stadion eine Kombination, bei der sich die Haare aufstellen und das Kribbeln beginnt. In der internationalen Seitenwagenklasse nähern sich vier Gespanne der Start- und Ziellinie zum vorentscheidenden Semifinallauf. Der Seitenwagen gilt als Königsdisziplin im Gras- und Sandbahnsport – nicht nur beim traditionsreichen Haunstetter Sandbahnrennen.