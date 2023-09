Gehörloser Kart-Sportler aus Augsburg räumt reihenweise Titel ab

Motorsportler Felix Wischlitzki vom Gehörlosen-Sportverein Augsburg setzte sich in der Slowakei gegen die europäische Konkurrenz durch.

Großer Erfolg für einen Motorsportler des Gehörlosensportvereins Augsburg: Mitglied Felix Wischlitzki aus dem Team RMW Motorsport gewann bei der europäischen Gehörlosen-Kart-Meisterschaft in der Slowakei den Titel. Es war eine harte Aufgabe für Felix Wischlitzki. Der Rennfahrer aus Donauwörth fuhr zwei Tage auf dem Slovakiaring und sicherte sich dort den EM-Titel in der Einzel-und Nationenwertung.

Von dort aus reiste er weiter nach Wittgenborn und wurde WAKC-Champion, Sieger im Westdeutschen ADAC Kart Cup 2023. Seit vielen Jahren gehört Felix Wischlitzki zu den Top-Kart-Fahrern in Deutschland. Seine Einschränkung hat darauf keinen Einfluss. In der Slowakei kam es nun zum Aufeinandertreffen mit weiteren gehörlosen Kartfahrern. Bei der European Deaf Karting Championships (EDKC) traten 80 Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Europa an. Das Event war aufgeteilt auf zwei Tage. Am Freitag ging es um den Titel in der Einzelwertung, am Samstag stand die Nationenwertung auf dem Programm. Der 22-jährige vom GHSV Augsburg zeigte auch dort seine Qualität und holte sich am Freitag den EM-Titel in der Einzelwertung. Eine Schippe drauf legte er am Samstag in der Nationenwertung, auch dank seiner Leistung gehörte das deutsche Team zu den Besten und war am Ende siegreich.

Kart-Fahrer Felix Wischlitzki bedeuten seine Erfolge sehr viel

"Es ist ein tolles Gefühl, beide Events zu gewinnen. Die Titel bedeuten mir viel", sagte Wischlitzki zu seinen Erfolgen. "Die Veranstaltung hat großen Spaß gemacht und die Kartstrecke am Slovakiaring ist wirklich beeindruckend", fasste Felix seine Eindrücke zusammen. Besonders hervorzuheben ist, dass Wischlitzki mit dem Gewinn des SAKC, WAKC und den beiden EDKC-Tilel innerhalb von einer Woche vier Meisterschaften für sich entschieden hat. "Das muss einem erstmal gelingen", lobte RMW Motorsport-Teamchef Michael Wangard und Uli Gröger, Leiter vom Gehörlosensportverein Augsburg, die Leistungen ihres Schützlings.

Lesen Sie dazu auch