Daubermanns Mountainbike-Traum von Olympia lebt weiter

Plus Mit Platz 13 bei der WM in Glasgow gelingt der Mountainbike-Profin Leonie Daubermann ein wichtiger Schritt Richtung Paris.

Von Robert Götz

Ab Runde drei fühlte sich Leonie Daubermann auf dem neuen Mountainbike-Kurs, der extra für die Weltmeisterschaft in Glentress Forest, ein Naherholungsgebiet in dem schottischen Nationalpark „Scottish Borders“ rund 85 Kilometer südöstlich von Glasgow, gebaut wurde, so richtig wohl.

Daubermanns Form zur Mountainbike-WM "richtig gut"

„Dann hatte ich wirklich schnelle Rundenzeiten, bin einmal die siebtschnellste Runde aus dem Feld gefahren. Es hat mega Spaß gemacht, viele Fahrerinnen zu überholen“, erzählt die 23-Jährige. Am Ende belegte sie Mitte August bei der WM im olympischen Cross-Country-Wettbewerb als beste Deutsche nach sieben Runden Platz 13, mit 6:06 Minuten Rückstand auf die Siegerin und Topfavoritin Pauline Ferrand Prevot. „Ich bin glücklich, dass meine Form zu diesem Highlight richtig gut war“, sagt Daubermann.

