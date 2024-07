Nach dem ersten Sieg in der Bundesliga schwebt der TC Augsburg im Glück

Auch noch zwei Tage nach dem bislang größten Erfolg seiner Mannschaft wirkt Helmut Martin erleichtert. Er schwärmt vom Zusammenhalt der Spieler, der „Teamleistung“, die den Unterschied gemacht habe. Dem TCA gelang am vergangenen Sonntag, was viele Außenstehende für unwahrscheinlich gehalten hatten: Gegen den achtfachen deutschen Meister TK Grün-Weiss Mannheim holten die Augsburger zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte einen Sieg in der Tennis-Bundesliga. Der Klub ist damit endgültig in Deutschlands höchster Spielklasse angekommen.

