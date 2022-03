Einer der populärsten Fußballer Augsburgs stirbt mit 99 Jahren

Mit 99 Jahren ist Klemens Ostertag gestorben. Seine beste Zeit hatte er nach dem Krieg.

Er war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der populärsten und besten Augsburger Fußballer: Klemens Ostertag gehörte damals der wohl erfolgreichsten Fußballmannschaft in der Geschichte des TSV Schwaben an. In der vergangenen Woche ist Ostertag in Dillingen gestorben, in wenigen Monate wäre er 100 Jahre alt geworden (12. Oktober). Ostertag lebte seit Jahrzehnten an der Donau und wurde bei der SSV Dillingen auch zum Ehrenmitglied ernannt.

Zurück in die Nachkriegszeit. Der junge Klemens Ostertag, in Pfersee geboren, begann in der Jugendabteilung des TSV Schwaben mit dem Kicken. 1945 gehörte er mit den Violetten zu den Gründungsmitgliedern der Oberliga Süd. Er spielte im Sturm an der Seite des späteren Rekord-Nationalspielers Ernst Lehner. Mit im Team standen damals Georg Lechner, Willi Dziarstek, Ossi Rohr oder der lettische Keeper Janis Bebris. „Wir waren damals eine tolle Truppe“, erinnerte sich Ostertag in einem Gespräch vor seinem 90. Geburtstag.

Spektakulärer Wechsel zum BCA 1951

1951 erfolgte sein spektakulärer Wechsel nach Oberhausen zum BCA. Georg Platzer, der junge und spätere Weltmeister Uli Biesinger oder Gerd Nicklasch waren seine Teamkollegen. Mit der Mannschaft von der Donauwörther Straße stieg er auf Anhieb in die Oberliga auf. Augsburg war damals eine Fußball-Hochburg. Sowohl zu den Schwaben, als auch zum BCA kamen zu den Heimspielen im Durchschnitt mehr als 10.000 Besucher. Ostertag absolvierte 99 Oberligaspiele und erzielte dabei 38 Tore.

Aus beruflichen Gründen zog es Ostertag dann nach Dillingen. Er arbeitete dort in der Stadtkämmerei und engagierte sich bei der SSV Dillingen als Spieler und Trainer. Als Coach stieg er mit den Donaustädtern bis in die damals höchste Amateurliga auf. Nach Ende seiner aktiven Laufbahn trainierte er dann auch noch den FC Gundelfingen.

Bis ins hohe Alter war Ostertag fußballbegeistert

Bei der SSV übernahm er in den folgenden Jahrzehnten einige Ehrenämter. Bis hinein ins hohe Alter interessierte sich der Senior aber auch für den Fußball in seiner Heimatstadt und schnürte auch noch ab und zu bei den Datschiburger Kickers und den Dillinger Landkreisstolperern die Fußballschuhe.