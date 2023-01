Nachruf

Skilegende Rosi Mittermaier hinterließ auch Spuren in Augsburg

Plus Bei den Augsburger Datschiburger Kickers und der DJK Göggingen war Rosi Mittermaier gern gesehener Gast. Die Trauer um den verstorbenen Skistar ist dort groß.

Von Herbert Schmoll

Der plötzliche Tod von Skilegende Rosi Mittermaier, 72, hat auch in Augsburg und der Region viele Leute geschockt und tief ergriffen. Die zweifache Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 1976 in Innsbruck war nicht nur eine Ausnahmesportlerin, sondern auch ein ganz besonderer Mensch. Sympathisch, bescheiden, demütig. Gute Kontakte hatte sie auch nach Augsburg und in die Region.

