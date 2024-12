Auf den Spuren ihres Vaters: Nina Trautz dominiert den deutschen Latin-Dance

Die Europameisterin im Latin-Dance sitzt tiefenentspannt auf einer gepolsterten Eckbank in ihrer Tanzschule im Bismarckviertel. Ob sie noch kurz den Pokal holen könnte, fragt der Fotograf. Also eilt Nina Trautz kurzerhand nach Hause und kommt mit einem großen, goldfarbenen Pokal zurück. Den hat sie vor wenigen Wochen mit ihrem Tanzpartner Andrey Larin in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, gewonnen. „Das war schon cool“, antwortet die 38-Jährige schmunzelnd. „Schon schön“ – Worte einer Tänzerin, die Pokale sammelt wie am laufenden Band.

