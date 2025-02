Die deutsche Bürokratie kommt einer Laufgruppe in die Quere

Gemeinsamer Sport in der Natur und dabei etwas für die Gesundheit tun. Kein Problem, sollte man meinen. Doch im Falle einer Sportgruppe, die von der ehemaligen Stabhochspringerin und Olympiateilnehmerin Carolin Hingst organisiert wird, trifft der Sport nun auf die Tiefen der deutschen Bürokratie.

Hingst bietet im Ober-Olmer Wald in der Nähe von Mainz Laufkurse an. Bei der Anmeldung und Genehmigung, dort durch sogenannte Gestattungsverträge geregelt, sei sie stets den Vorgaben gefolgt. Im vergangenen Jahr wurde der Vertrag dann durch die Behörden gekündigt. Ein neuer Vertrag sei zwar möglich, allerdings verlangt das Forstamt nun zehn Prozent der Bruttoeinahmen für die Nutzung des Waldes.

Die Sportgruppe soll Nutzungsgebühren für das Training im Wald bezahlen

Das Forstamt Rheinhessen hingegen verteidigt die Maßnahme. Nicht nur müsse eine steigende Zahl von Anfragen gewerblicher Anbieter koordiniert werden, auch die Erhaltung der Infrastruktur wie Schilder, Parkplätze und Müllbeseitigung stünde in der Verantwortung des Amts. Hinzu kommen zunehmende Klimawandelschäden wie tote Baumkronenteile, die Auswirkungen auf die Sicherheit der Waldbesucher hätten.

All das kostet natürlich Geld. Wie das Forstamt weiter erklärte, würde sich der Staatswald überwiegend durch die aus der Waldbewirtschaftung entstammenden Einnahmen finanzieren. Die Gestattungsentgelte würden nur einen kleinen Beitrag leisten. Das Amt betonte daher: „Die Begründung für die Erhebung von Gestattungsentgelten liegt letztlich in der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Nutzung des Waldes seitens eines kommerziell agierenden Dritten“.

Auch in Augsburg erheben die Behörden Nutzungsgebühren

Auch in Augsburg werden ähnliche Nutzungsgebühren erhoben. Wie die Forstverwaltung auf Anfrage mitteilte, gelte dies für die kommerzielle Nutzung öffentlicher Waldflächen, wie etwa öffentliche Läufe, Wanderveranstaltungen oder Yoga- und Pilates-Übungen. Das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen genehmigte im vergangenen Jahr in Augsburg nach eigenen Angaben acht Yoga- und Pilates-Übungen in öffentlichen Grünanlagen. Das Entgelt, das die Veranstalter an die öffentliche Hand abtreten mussten, orientiert sich hierbei an der Grünanlagensatzung. Erhoben wurden demnach pro Tag und Quadratmeter 1-1,50 Euro. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 715 Euro.

Sollte das Training im Stadtwald stattfinden, so zeigen sich auch in Augsburg die Tiefen der deutschen Bürokratie. Die Regelungen sind mitunter kompliziert. Wie die Forstverwaltung erklärte, würde im Stadtwald die sogenannte Trinkwasserschutzgebietsverordnung sowie die Naturschutzgebietsverordnung Geltung finden. Aus diesem Grund würde eine Genehmigung durch das städtische Forstamt nicht ausreichen. Auch die Regierung von Schwaben muss einer Nutzung zustimmen. Einher geht das mit erhöhtem Aufwand und möglichen Zusatzkosten für die Sportreibenden.

Wichtig sei zudem, dass „öffentliche Laufveranstaltungen“ nur auf öffentlichen „Grünanlagenwegen“ durchgeführt werden dürfen. Auf Grünflächen würden sie keine Genehmigung erhalten. Erfahrungsgemäß dürfte das nicht die einzige Regelsonderheit sein. Sollte über eine solche Sportveranstaltung nachgedacht werden, so lohnt sich ein ausgedehnter Ausflug in die Regelwerke.