GCA-Nachwuchs nutzt Heimvorteil bei der Bernhard Langer Golf Trophy

Philipp Macionga, Golfspieler des GC Augsburg, wurde bei der WM der Jungen in Japan Dritter mit dem Team und Fünfter in der Einzelwertung.<

Plus Beim großen Jugendturnier im Golfclub Augsburg gewinnt Clubmitglied Philipp Macionga den Pokal des berühmten Schirmherrn. Die nassen Fairways machten es den Teilnehmern allerdings nicht leicht.

Von Felix Beschta

Regen und Nässe waren im Vorfeld der "Bernhard Langer Youth Trophy" das bestimmende Thema beim Golfclub Augsburg (GCA). Bis zum Start des Jugendturniers hatte das Greenkeeping-Team am 18-Loch-Championatskurs in Burgwalden alle Hände voll zu tun. Obwohl der Golfplatz zum Turnier noch nicht in idealem Zustand war, zog GCA-Manager Yannick Ludwicki ein positives Fazit. Auch, weil zwei Teilnehmer des GCA besonders auf sich aufmerksam machen konnten.

Die verheerenden Regenfälle vor einigen Wochen hatten ihre Spuren auch am Kurs des GCA hinterlassen. Das eigentliche Rasenpflegeprogramm musste das Greenkeeping-Team daher über Bord werfen. "Es war für uns ein Neuanfang wie zu Saisonbeginn", berichtet Ludwicki. "Durch die Nässe waren manche Spielbereiche gar nicht mehr vorhanden. Diese mussten wir erst wieder einmähen."

