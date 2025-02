Post SV: Zwangsheirat oder Liebesehe

Wenn am Dienstag der Sportausschuss über das Überleben des Post SV Augsburg abstimmt, dann ist gar nicht sicher, ob Post-Präsident Heinz Krötz selbst zuvor die Stadträte über den neuesten Stand der Verkaufsverhandlungen über seinen Sport-Campus informieren darf. Nach Informationen unserer Redaktion wird über seine Teilnahme am nicht-öffentlichen Teil der Sitzung erst am Montag in Absprache mit dem Sport- und Bäderamt entschieden. Dort sollen, so heißt es, die eingegangenen Kaufangebote gesichtet und aufbereitet werden.

