Georg Zimmermann: „Einmal irgendwann deutscher Meister werden“

Sein Freund und Teamkollege aus den Jugendzeiten bei den E-Racers Augsburg, Marco Brenner, hat Radprofi Georg Zimmermann eines voraus. Brenner wurde im vergangenen Jahr mit einem Husarenritt deutscher Meister auf der Straße. Ein Titel, den Zimmermann unbedingt auch einmal holen will. Gelegenheit hat er dazu am Sonntag, wenn die deutschen Straßenmeisterschaften in der Pfalz ausgetragen werden.

Marco Brenner wird 2024 mit Husatenritt deutscher Meister

Eigentlich war im vergangenen Jahr klar, dass das favorisierte deutsche WorldTour-Team von Bora-hansgrohe mit den beiden eingespielten Topfahrern Florian Lipowitz und Ben Zwiehoff in der Endphase der 201 Kilometer rund um Bad Dürrheim den Sieger ausmachen würde. Doch Einzelkämpfer Brenner, der für den Schweizer Rennstall Tudor fährt, überraschte mit einer Soloflucht und gewann mit 56 Sekunden Vorsprung auf Lipowitz. Intermarché-Fahrer Georg Zimmermann, auch als Einzelkämpfer unterwegs, belegte damals Platz 15.

Bei den nationalen Meisterschaften sind die normalen Rennabläufe, bei denen die Teams mit ihren Absprachen, Stallorder und oft detailliert geplanten Vorgehensweisen den Rennverlauf bestimmen, außer Kraft gesetzt. Die Spitzenfahrer sind meist auf sich alleine gestellt. Und darum will der 27-jährige Zimmermann keine Ziele nennen: „Es ist immer ein spezielles Rennen. Sonst fahren wir ja immer in Teams, hier fährt eigentlich jeder für sich alleine. Es ist wie eine Wundertüte.“

Georg Zimmermann: „Einmal irgendwann, irgendwie deutscher Meister werden“

Die für ihn bisher meist keine so positiven Überraschungen bereitgehalten hat. Seine bisher beste Platzierung war ein dritter Platz 2021. Doch Zimmermann will mehr. „Mein großes Ziel ist es, einmal irgendwann, irgendwie deutscher Meister zu werden. Das ist der einzige Grund, warum ich da jedes Jahr wieder rausfahre. Aber das kann man sich nicht jedes Jahr auf die Fahne schreiben, weil dieses Rennen eben so unberechenbar ist. Man kann es nicht erzwingen.“

Titelkämpfe werden in der Nähe von Kaiserslautern ausgetragen

Dabei müsste dem Bergspezialisten die Strecke rund um Linden (Lkr. Kaiserslautern) liegen. Zehnmal muss der Rundkurs bewältigt werden. Insgesamt sind es 198,8 Kilometer mit 3400 Höhenmetern. „Der Kurs sollte passen, es ist ein hügeliger, bergiger Rundkurs. Auf die Strecke kann ich es nicht schieben“, sagt Zimmermann.

Der Fokus von Georg Zimmermann liegt aber auf der Tour de France

Seine Saison ist ganz auf die Tour de France ausgerichtet, die am 5. Juli startet. Die deutsche Meisterschaft ist wichtig, hat aber nicht die höchste Priorität. Trotzdem reist er mit einer guten Form in die Pfalz. Die zeigte er zuletzt bei der Tour de Suisse mit Platz 15 im Gesamtklassement: „Ich habe mir einen Platz unter den Top-20 vorgenommen und am Ende war ich in den Top-15. Was will ich mehr?“

Marco Brenner verpasst nach seinem Sturz beim Giro d‘Italia die deutsche Meisterschaft

Vielleicht ja der Nachfolger von Marco Brenner werden. Der wird seinen Titel nicht verteidigen können. Denn der 22-Jährige hatte sich bei seinem Sturz auf der 19. Etappe des Giro d’Italia nicht nur die Schulter ausgekugelt und eine tiefe Schnittwunde am Oberschenkel zugezogen, sondern auch im Knie das Innenband gerissen. Er ist immer noch in der Reha. Dafür geht mit dem 20-jährigen Mauro Brenner (Team-Lotto-Kernhaus), dem jüngeren Bruder von Marco, ein weiterer Augsburger an den Start.

Florian Lipowitz verzichtet auf die deutsche Meisterschaft

Einen Favoriten zu nennen, ist schwierig. Red Bull–Bora–hansgrohe hat fünf Profis im Einsatz und will sich sicher nicht noch einmal von einem Einzelkämpfer düpieren lassen. Allerdings hat Top-Favorit Florian Lipowitz abgesagt.

Georg Zimmermann und Jonas Rutsch können sich helfen

Vielleicht die Chance für Georg Zimmermann? Immerhin geht er diesmal nicht alleine auf die Titeljagd. Mit Jonas Rutsch ist ein zweiter Intermarché-Fahrer am Start. Und vielleicht gelingt Zimmermann ja ein ähnlicher Husarenritt wie Marco Brenner 2024.