Radsport

vor 36 Min.

Augsburger Geschwistertrio fährt auf der Erfolgsspur

Drei Geschwister, eine Leidenschaft: Thomas, Markus und Paula Gloning (v.l.) stecken viel Energie, Disziplin, Zeit und Ehrgeiz in den Radsport. Das zeigen die Erfolge des Trios der E-Racers Top Level Augsburg.

Plus Paula, Markus und Thomas Gloning verbringen den Großteil ihrer Freizeit auf zwei Rädern. Trainiert werden sie dabei vom Augsburger Talentschmieder Gerd Ertl. Der fordert ihnen einiges ab.

Von Michael Kienastl

Die Glonings aus Lechhausen sind wohl nicht gerade das, was man sich unter einer durchschnittlichen Familie vorstellt. In regelmäßigen Abständen berichten unterschiedliche Medien darüber, dass Jugendliche zu wenig Zeit in Bewegung und zu viel Zeit vor diversen Bildschirmen verbringen. Doch die Welt von Paula (14), Markus (16) und Thomas (18) dreht sich weniger um Computerspiele und Netflix als um den Sport auf zwei Rädern. Und dabei sind die Geschwister überaus erfolgreich.

