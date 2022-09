Radsport

17:06 Uhr

Augsburger radelt einmal durch die Alpenrepublik

Plus Sebastian Mayr durchquert beim Race Around Austria mit dem Rad ganz Österreich. Nach dem Race across the Alps ist es sein zweites großes Event im Ultra-Cycling. Am Ende reicht es für einen starken dritten Platz.

Von Gianluca Schirripa

Seine Frau nannte ihn „bekloppt“. Viele andere würden ihre Meinung auf jeden Fall teilen. Für Sebastian Mayr aber ist das Radfahren eine Leidenschaft, in die er Herzblut, Schweiß und vor allem Zeit investiert. Den Augsburger hat das Radlfieber gepackt – in einer sehr extremen Art und Weise. Nachdem der 40-Jährige vor knapp zwei Monaten mit dem Fahrrad an einem Tag die Alpen überquert hatte, stellte er sich der nächsten Herausforderung im Ultra-Cycling: dem Race Around Austria (RAA).

