Radsport

23.08.2022

Augsburger Radprofi Georg Zimmermann hat bei der Deutschland Tour das Sagen

Plus Bei der Deutschland Tour führt Radprofi Georg Zimmermann das Intermarché-Team an. Für den Augsburger ist das der Lohn für seine starke Leistung bei der Tour de France.

Von Robert Götz

In der vergangenen Woche hatte Georg Zimmermann einen Stammplatz: die Couch vor dem großen Flachbildschirm in seiner Wohnung im Augsburger Sheridan-Park. „Ich schaue, immer wenn ich kann, die Europameisterschaften. Es ist so ein cooles Event“, sagt er beim Interview. Bei dem der Augsburger Radprofi liebend gerne dabei gewesen wäre. „Ich wäre bei der EM super gerne für Deutschland gefahren, habe mich angeboten, aber das Nationalteam hat sich gegen mich entschieden.“

