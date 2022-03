Radsport

15:55 Uhr

Augsburger Radrennbahn nimmt Fahrt auf

Ein stattliches Teilnehmerfeld mit 17 Startern in der männlichen U17 gab es beim Ländervergleich zur Saisoneröffnung auf der Augsburger Radrennbahn an der Eisackstraße.

Plus Nach der Saisoneröffnung mit dem Ländervergleich für den Bahnradnachwuchs geht es auf der Augsburger Radrennbahn mit großem Programm weiter. Für zwei Wochen trainiert sogar die deutsche Nationalmannschaft auf dem Oval.

Von Andrea Bogenreuther und Albert Hofstetter

Im Velodrom an der Augsburger Eisackstraße drehten sich erstmals in diesem Jahr wieder die Bahnräder. In einem kleinen Ländervergleich in den Nachwuchsklassen U15 und U17 gingen Sportler auf den Landesverbänden Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg in einem Bahn-Omnium an den Start. Für die Klasse U13 wurde ein Einlagewettbewerb durchgeführt. Unter den rund 40 gestarteten Jugendlichen befanden sich in allen Altersklassen auch eine Reihe von Mädchen.

