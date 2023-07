Augsburger Radsportlerin Paula Gloning fährt zweimal zum Meistertitel

Zwei Augsburger E-Racers erzielen gute Ergebnisse bei den deutschen Radmeisterschaften auf der Bahn und auf der Straße.

Bei den deutschen Rad-Meisterschaften auf der Bahn in Cottbus und auf der Straße in Offenburg starteten mit Paula Gloning und Nico Wollenberg auch zwei Aktive der E-Racers Augsburg in den Klassen U17 und erzielten respektable Ergebnisse.

Die Titelkämpfe auf der Bahn begannen mit dem 4-er Mannschaftsfahren über 3000 Meter. Im Rennen der weiblichen Jugend startete Paula Gloning im Team des bayerischen Radsportverbandes. Ihre Mannschaft fuhr nicht nur in der Qualifikation die beste Zeit, sondern setzte sich auch im Finale durch und holte den Meistertitel. Motiviert durch diesen Erfolg ging Paula Gloning am nächsten Tag in das Punktefahren. Bereits bei der ersten Punktevergabe deutete sie mit dem Gewinn dieser Wertung ihren Siegeswillen an.

Nico Wollenberg von den E-Racers belegt trotz starker Leistung undankbaren vierten Rang

Im Verlauf des Rennens sammelte sie die mit Abstand meisten Punkte, so das sie überlegen das Punktefahren und damit ihren zweiten deutschen Meistertitel gewann. Zum Abschluss der Titelkämpfe fand noch das Ausscheidungsfahren statt. Während es für Gloning nicht optimal lief und sie Platz acht belegte, lieferte Nico Wollenberg hier ein hervorragendes Rennen ab und beendete den Wettkampf auf dem undankbaren vierten Rang.

Auch auf der Straße setzen sich Paula Gloning und Nico Wollenberg positiv in Szene

Bei den Titelkämpfen im Straßenrennsport setzten sich Gloning und Wollenberg dann ebenfalls positiv in Szene. Im Rennen der weiblichen Jugend war Paula Gloning auf dem sehr selektiven Kurs stets mit in der Spitze. Als es nach 45 Kilometern in Richtung Ziel ging, hatte sich eine neunköpfige Spitzengruppe gebildet, die um den Sieg spurtete. Gloning eröffnete den Spurt etwas zu früh und wurde kurz vor dem Ziel noch abgefangen, belegte aber trotzdem einen guten sechsten Platz.

Auf der Straße wird Nico Wollenberg bester bayerischer Fahrer

Bei der männlichen Jugend mit über 100 Sportlern lieferte Nico Wollenberg ein couragiertes Rennen ab. Als sich zwei Runden vor Schluss vier Mann absetzten, verpasste er aber den Anschluss und fand sich in der ersten Verfolgergruppe wieder. Beim finalen Spurt dieser Gruppe belegte er den neunten Rang und wurde somit 13. in der Gesamtwertung. Damit war Nico Wollenberg auch der beste bayerische Fahrer bei diesen Meisterschaften. (ert, Bild: Fred Schöllhorn)

