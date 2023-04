Radsport

13:32 Uhr

Der Augsburger Radprofi Marco Brenner kämpft um seine Saison

Plus Der 20-jährige WorldTour-Fahrer des Team DSM leidet an den Folgen eines Unfalls, der drei Jahre zurückliegt. Nach der Tour de Romandie, die am Dienstag startet, sucht er Hilfe am Chiemsee.

Von Robert Götz

Wenn Marco Brenner am Dienstag beim Prolog der Tour de Romandie in Port-Valais in der West-Schweiz an den Start geht, hat der Augsburger Radprofi keine großen Erwartungen. Für den 20-Jährigen wäre es schon ein Erfolg, nach fünf weiteren Etappen mit seinem Team Team DSM in Genf das Ziel zu erreichen.

Brenner leidet seit Saisonbeginn unter den Spätfolgen eines Unfalls vor genau drei Jahren. Bei einer Trainingsfahrt schlitzte er sich im April 2020 an einem Traktor das rechte Bein auf. Brenner, damals noch im Juniorteam Auto Eder, hatte Glück im Unglück. Die Wunde verheilte gut. Doch irgendwie kam die Feinkoordination durcheinander, entwickelte sich eine Fehlbelastung, die erst durch die hohe Belastung im Profibereich für Probleme sorgte. „Wir haben wohl versäumt, nach meinem Unfall die Muskulatur gezielt aufzubauen und eine Reha zu machen“, sagt Brenner heute. „Ich hatte schon in der vergangenen Saison Probleme, aber da ging es nach ein, zwei, drei Behandlungen wieder. Aber jetzt half das nicht mehr.“

