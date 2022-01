Radsport

13:56 Uhr

Die neuen Teamkollegen der Augsburger Radprofis haben es in sich

Plus Die Rad-Teams von Georg Zimmermann und Marco Brenner haben sich mit namhaften Neuzugängen aus der WorldTour verstärkt.

Von Robert Götz

Wenn in ein paar Wochen für die Radprofis Georg Zimmermann ( Neusäß) und Marco Brenner ( Augsburg) die Rennsaison beginnt, dann werden sie Seite an Seite mit namhaften Neuzugängen fahren. Der belgische Rennstall Intermarche, bei dem der 24-jährige Zimmermann noch in dieser Saison unter Vertrag steht, hat sich mit dem routinierten Norweger Alexander Kristoff, 34, verstärkt. Zum niederländischen WorldTour-Team DSM mit deutscher Lizenz, für das der 19-jährige Marco Brenner an den Start geht, kehrte der 32-jährige Deutsche John Degenkolb zurück.

