Die Stadt Augsburg ebnet den Weg für die Mountainbiker

Plus Die Nachfrage nach legalen Trainingsmöglichkeiten und Trails im Wald ist enorm. Denn das Moutainbiken hat sich längst zu einer schnell wachsenden Trendsportart entwickelt.

Ernst Kundinger kennt die Problematik beim Aufeinandertreffen von Berg-Wanderern und Mountainbiken wohl wie kein anderer. Der ehemalige Diplom-Chemiker kümmert sich im Vorstand der Augsburger Sektion des Deutschen Alpen-Vereines (DAV) um die Infrastruktur und dazu gehört auch der Wegebau- und unterhalt in den Alpen. Und da sorgen schlecht ausgebildete Mountainbiker oft für beträchtliche Schäden und damit für Ärger.

Denn Mountainbiken ist längst keine Randsportart mehr, sondern ein rasch wachsender Trendsport. Immer mehr sportlich aktive Menschen fahren mit dem Mountainbike, auch durch Elektroantrieb unterstützt, auch in den Wäldern rund um Augsburg und das oft auch abseits von Waldwegen, was auch zu Konflikten führen kann.