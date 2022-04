Radsport

Dominoeffekt bei 80 km/h: Radprofi Zimmermann muss aufgeben

Georg Zimmermann leistete beim Ardennen-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich viel Helferarbeit, ehe er mit Krämpfen in den Beinen aufgeben musste.

Plus Radprofi Georg Zimmermann kann einen Sturz bei Lüttich-Bastogne-Lüttich vermeiden. Trotzdem muss der Augsburger kurz vor dem Ziel aufgeben.

Von Robert Götz

Georg Zimmermann blieben 60 Kilometer vor dem Ziel des Ardennen-Klassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich nur Sekunden zum Reagieren. Der Augsburger Radprofi vom Team Intermarché war mittendrin im spektakulären Massensturz, in dem sich Weltmeister Julian Alaphilippe schwer verletzte. Der Franzose liegt mit einer Lungenverletzung, mehreren gebrochen Rippen und einem gebrochenen Schulterblatt immer noch in einem belgischen Krankenhaus. „Ich hatte sehr viel Glück. Ich bin nur noch in die Eisen gegangen und bin irgendwie Slalom um die gestürzten Kollegen gefahren“, erzählt der 24-Jährige.

