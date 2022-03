Radsport

26.03.2022

Ein hartnäckiger Husten stoppt Radprofi Marco Brenner

Plus Der Augsburger Radprofi Marco Brenner muss bei der Katalonien-Rundfahrt erkältet aufgeben. Davor hatte er aber ausgezeichnete Helferdienste beim Team DSM geleistet.

Von Robert Götz

Sein Aus hatte sich schon am Mittwoch angekündigt. Bei der dritten Etappe der Katalonienrundfahrt trat Marco Brenner schon mit leichten Erkältungssymptomen an. Doch der 19-jährige Augsburger versuchte es am Donnerstag noch einmal auf der Königsetappe der Katalonien-Rundfahrt mit der Bergankunft in Boi Taüll nach 167 Kilometern. Doch so weit kam der junge Radprofi vom Team DSM nicht, er musste schon nach rund 50 Kilometern vom Rad steigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

