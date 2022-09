Radsport

16:37 Uhr

Eine Unachtsamkeit zerstört den WM-Traum von Radprofi Georg Zimmermann

Plus Als die Rad-WM in die entscheidende Phase ging, passierte Georg Zimmermann ein Fahrfehler. Er überschlug sich und musste aufgeben. Dabei hatte sich der Augsburger so viel vorgenommen.

Von Robert Götz

Vielleicht ist es ganz gut, dass Georg Zimmermann seinen Rückflug aus Australien erst für den Donnerstag gebucht hat. So kann der 24-jährige Radprofi in Sidney noch ein wenig den bisher wohl schwärzesten Tag seiner Karriere verarbeiten. Am Sonntag musste der Augsburger, der als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in das WM-Rennen gestartet war, nach einem Sturz aufgeben. „Es war das deprimierendste Rennen meiner Karriere“, sagt Zimmermann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

