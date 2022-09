Radsport

14:05 Uhr

Georg Zimmermann aus Augsburg vor einem innerdeutschen Duell bei der Rad-WM

Georg Zimmermann (rechts) und Nikias Arndt werden beide als Kapitäne des deutschen Sextetts in das WM-Rennen gehen.

Plus Georg Zimmermann und Nikias Arndt führen bei der Rad-WM in Australien das deutsche Nationalteam gleichberechtigt an. Der Augsburger setzt auf Ausdauer, der Niedersachse auf Sprintqualitäten.

Von Robert Götz

Wenn Georg Zimmermann am Sonntag (2 Uhr MEZ/10 Uhr australischer Zeit) an den Start des Elite-Rennens der Weltmeisterschaft in der australischen Küstenstadt Wollongong rollt, dann wird es für den Augsburger Radprofi ein ganz besonderes Gefühl sein, das deutsche Trikot zu tragen. Routine hat der 24-Jährige darin schon. Es ist sein dritter Einsatz als Profi, zweimal wurde er für die U23 und einmal für die Junioren nominiert. Doch diesmal wird er gleichberechtigt mit dem 30-jährigen Nikias Arndt (Buchholz/Niedersachsen) das Team als Kapitän anführen. „Das ist eine Riesenehre und ich möchte das Vertrauen, das mir das Nationalteam da entgegenbringt, mit einer guten Leistung zurückzahlen“, sagt Zimmermann.

