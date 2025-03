Georg Zimmermann: Der Traum von Mailand-Sanremo platzte im Schneetreiben

Georg Zimmermann hatte schon alles geplant. Ein paar Tage Erholung zu Hause in Augsburg nach den anstrengenden acht Etappen bei Paris-Nizza und dann ab zum ersten Monument-Rennen, dem Eintages-Klassiker Mailand-Sanremo, der am Samstag zum 116. Mal ausgetragen wird. „Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, denn Mailand-Sanremo ist ein wunderschönes Rennen. Es war alles abgesprochen. Und dann das“, erzählt der Augsburger Radprofi, der dort vergangenes Jahr erstmals an den Start gegangen war.

Schneetreiben und verkürzte Etappen bei Paris-Nizza

Eine Erkältung machte einen Strich durch seine Pläne. „Am vergangenen Samstag ging es los“, sagt Zimmermann. Die widrigen Wetterbedingungen bei Paris-Nizza hatten auch bei ihm Spuren hinterlassen: „Das schlechte Wetter hat uns verfolgt, ich hatte das Gefühl, dass wir die ganze Woche unter der gleichen Regenwolke fahren. So viele Tage schlechtes Wetter in Folge drückt auf die Stimmung. Und dann sind wir noch zweimal in ein Schneetreiben gekommen. Zwei Etappen wurden verkürzt. Das war heftig.“ Das Ziel in Nizza erreichte der schon angeschlagene Zimmermann dann als Gesamt-20. Damit war er ganz zufrieden. „Ich steigere mich jedes Jahr um ein paar Plätze. 25, 22 jetzt 20. Das ist ok. Der Trend zeigt nach oben.“

Der Augsburger Radprofi will bei der Katalonienrundfahrt starten

An einen Start in Mailand war aber nicht zu denken. Zimmermann bekämpfte die Erkältung mit Vitamin-Tabletten und Schmerzmitteln. Es nützte nichts. Am Donnerstag musste der Intermarché-Fahrer absagen. Er ist aber nicht der einzige Profi aus seinem belgischen Rennstall, der ausfällt. „Wir haben gerade wirklich Pech. Zwei weitere Kollegen von mir mussten absagen“, erzählt Zimmermann. So muss Intermarché-Sprintspezialist Biniam Girmay nach der Rückkehr aus seiner Vaterschaftspause auf bewährte Helfer wie Zimmermann verzichten. Seine Frau Selam hatte Ende Februar ihre zweite Tochter in Eritrea zur Welt gebracht, seitdem bestritt Girmay kein Rennen mehr.

Natürlich drückt Zimmermann seinen Teamkollegen die Daumen. Er selbst hofft, dass er nun bei der Katalonien-Rundfahrt an den Start gehen kann, die am Montag in Sant Feliu de Guíxol an der Costa Brava startet und dann am Sonntag in einer Woche nach 1182 Kilomter in Barcelona endet. „Wenn ich in Augsburg am Samstag noch ein gescheites Training absolvieren kann, werde ich dabei sein. Ich bin guter Dinge“, sagt Zimmermann.

Marco Brenner startet erstmals bei Mailand-Sanremo

Bei Mailand-Sanremo an den Start gehen wird Marco Brenner. Der 22-jährige Augsburger war Anfang März beim Faun Drome Classic und hatte sich eine Ellenbogenverletzung zugezogen. Am Mittwoch hatte der Tudor-Fahrer dann bei Mailand-Turin sein Comeback gegeben. Die Platzierung spielte da keine Rolle. Er fuhr am Ende des Feldes ins Ziel. Jetzt kann man gespannt sein, wie der amtierende deutsche Meister am Samstag bei seiner Premiere beim mit 289 Kilometer längsten Eintagesrennen der Welt abschneiden wird.

Tadej Pogacar will das längste Eintagesrennen der Welt erstmals gewinnen

Im Fokus wird aber bei Mailand-Sanremo Topstar Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) stehen. Das erste der fünf Monumente fehlt noch in seiner langen Siegesliste.