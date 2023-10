Radsport

Georg Zimmermann feiert zum Saisonabschluss in Japan

Plus Zum Saisonabschluss belegt Radprofi Georg Zimmermann beim GP von Japan Platz fünf. Sein Kollege Rui Costa vom Team Intermarche gewinnt. Es wird gefeiert, aber mit ein bisschen Wehmut.

Von Robert Götz

An Japan hatte Radprofi Georg Zimmermann sportlich eigentlich keine so guten Erinnerungen. 2019 verpasste er hier beim Testrennen für die Olympischen Spiele die Nominierung für das sportliche Highlight. Anstatt Zimmermann durfte 2020 Emanuel Buchmann ins deutsche Trikot schlüpfen. Seit einigen Tagen hat sich Zimmermann aber mit Japan versöhnt. Zum Saisonabschluss belegte er beim GP von Japan Platz fünf.

Im Regen verpasst Georg Zimmermann die letzte Attacke

„Das war ein krönender Saisonabschluss für mich und die Mannschaft. Mein Teamkollege Rui Costa hat das Rennen gewonnen, ich wurde Fünfter. Das kann sich sehen lassen“, bilanziert Intermarche-Profi Zimmermann nach seiner Rückkehr. Dabei wäre vielleicht sogar noch mehr auf dem Rundkurs vor den Toren Tokios möglich gewesen. Doch das Wetter spielte überhaupt nicht mit. Teilweise sintflutartige Regenfälle veranlassten den Veranstalter, das Rennen von 165 Kilometer auf 134 Kilometer zu verkürzen. In der nasskalten Witterung verlor dann Zimmermann, der am 11. Oktober 26 wurde, in der vorletzten Runde den Kontakt zur Spitzengruppe mit Costa. „Am vorletzten Berg wurde ich einfach abgehängt“, gab Zimmermann zu. Nach der Lombardei-Rundfahrt fehlte am Ende das nötige Quäntchen Kondition.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

