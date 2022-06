Georg Zimmermann ist auf dem Weg zur Tour de France

Plus Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann (Intermarche) fährt beim GP von Aargau auf Platz fünf und startet jetzt bei der Tour de Suisse.

Georg Zimmermann hat mit seiner Saisonplanung anscheinend alles richtig gemacht. Rechtzeitig, kurz vor der Tour de France, kommt der 24-jährige Radprofi, der für den belgischen WorldTour-Rennstall Intermarché fährt, in Form. Beim Eintagesrennen GP Kanton Aargau belegte Zimmermann am Freitag nach 173 Kilometern rund um die Gemeinde Leuggern einen starkenfünften Platz.