Radsport

vor 1 Min.

Marco Brenner und sein Geburtstag bei der Vuelta

Plus Der Augsburger Radprofi fährt ab Freitag in Spanien sein erstes Rennen der Grand Tour und wird seinen Ehrentag im Sattel verbringen.

Von Robert Götz

Am 27. August wird Marco Brenner 20. Groß feiern wird der Augsburger Radprofi seinen Geburtstag aber nicht. Denn da steht die achte Etappe der Vuelta auf dem Programm. Die letzte der drei großen Rundfahrten Giro d’Italia und Tour de France. „Ich habe schon geschaut, ob mir diese Etappe liegt. Aber da ist am Ende ein gewaltiger Anstieg und da werden alle Teams darauf aus sein, ihre Spitzenfahrer gut in Position zu bringen, was gegen eine Überraschung spricht“, sagt Brenner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen