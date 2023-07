Radsport

Nägel auf der Straße stoppen Georg Zimmermann bei der Tour de France

Plus Bei der zweiten Etappe der Tour de France bremst ein plattes Hinterrad Georg Zimmermann aus. Einen Tag zuvor hatte er nur knapp das Trikot des Bergführenden verpasst.

Von Robert Götz

Georg Zimmermann hatte den ersten großen persönlichen Coup bei der diesjährigen Tour de France schon bei der ersten Etappe am Samstag direkt vor Augen – das gepunktete Trikot des Führenden in der Bergwertung.

Tour de France: Intermarche-Profi Georg Zimmermann spurtet zu spät

Der gebürtige Neusässer, der für Intermarché fährt und schon länger in Augsburg wohnt, hatte eine exzellente Ausgangsposition beim schwersten Anstieg des Tour-Auftaktes rund um Bilbao, der Côte de Vivero. Direkt hinter dem US-Amerikaner Neilson Powless zog er den Spurt um die Bergwertung an. Es ging um fünf Punkte. Wer als Erstes das Zielband überquert, könne das prestigeträchtige Trikot am Sonntag tragen. Zimmermann hatte aber einige Sekunden zu spät attackiert, Powless rettete sich mit einigen Zentimetern Vorsprung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

