17:46 Uhr

Radprofi Brenner ist zufrieden, ohne das Ziel bei der "Strade bianche" zu sehen

Plus Der Augsburger Radprofi Marco Brenner vom Team DSM sorgt beim Frühjahrsklassiker Strade Bianche lange Zeit für Furore, um am Ende glücklich auszuscheiden.

Von Robert Götz

Dass Marco Brenner, 19, bei seinem Debüt als Rennradprofi beim Frühjahrs-Klassiker „Strade bianche“ das Ziel in Siena nicht erreichen würde, hatte sein Team DSM schon vor dem Start in der malerischen Stadt in der Toskana eingeplant. Als dann auch noch kurzfristig DSM-Kapitän Romain Bardet ausfiel, war klar: Zu einem Spitzenplatz im Gesamtklassement reicht es nicht, also ließen die DSM-Verantwortlichen ihren jungen Wilden und Strade-Debütanten, den erst 19-jährigen Marco Brenner und den drei Jahre älteren Neo-Profi Leon Heinschke, ohne Teamzwänge von der Leine.

