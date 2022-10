Radprofi Marco Brenner hat Lust auf mehr im Team DSM

Plus Der 20-jährige Radprofi Marco Brenner zeigt bei der Lombardei-Rundfahrt wieder Helfer-Qualitäten. In der neuen Saison hätte er selbst gerne mehr Führungsaufgaben beim Team DSM.

Nach 230 Kilometern musste Marco Brenner bei der Lombardei-Rundfahrt dann doch feststellen, dass dem Jung-Radprofi noch ein Stück fehlt, um mit den ganz Großen der WorldTour mithalten zu können.