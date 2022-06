Radsport

Radprofi Marco Brenner im Wechselbad der Gefühle

Plus Radprofi Marco Brenner fährt bei der Deutschen Meisterschaft beim Zeitfahren auf Platz acht, auf der Straße gibt er nach einem Sturz auf.

Von Robert Götz

Eigentlich hatte sich Marco Brenner für das Straßenrennen bei den deutschen Meisterschaften im Sauerland einiges vorgenommen. Am Freitag war der 19-jährige Augsburger, der seine zweite Profi-Saison für den WorldTour-Rennstall DSM bestreitet, beim Zeitfahren Achter geworden. „Mir haben nur zehn Sekunden auf den fünften Platz gefehlt. Das wäre schön gewesen, aber es hat auch so gepasst.“ Auf den Sieger Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) fehlte am Ende nach 27,5 Kilometer genau eine Minute. „Am meisten Zeit habe ich bei einem acht Kilometer langen Stück verloren, wo es leicht bergab ging. Da fehlt mir einfach das Körpergewicht, um die entsprechende Kraft auf die Straße zu bringen“, erklärt Brenner.

