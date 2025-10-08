Radsport-Duo Zimmermann und Brenner kämpfen sich durch schwierige Zeiten

Eine schwierige Rennphase machen derzeit die Augsburger Radprofis Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty) und Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) durch.

Georg Zimmermann erreicht weder bei der WM, noch bei der EM das Ziel

Zimmermann erreichte im Trikot der deutschen Nationalmannschaft weder das Ziel bei der Weltmeisterschaft in Kingali im afrikanischen Ruanda, noch bei der Europameisterschaft in den französischen Regionen Drome und Ardèche. In Ruanda erwischte Zimmermann in der Nacht vor dem Rennen wie einige andere Fahrer auch ein Magen-Darm-Virus. Derart geschwächt musste der 27-Jährige im Rennverlauf aufgeben. Aufgeben musste Zimmermann auch früh auf den 202,5 Kilometern bei der EM zwischen Privas und Guilherand-Granges. Da befand sich Zimmermann aber in guter Gesellschaft. Kein deutscher Starter erreichte das Ziel. Am Ende wurde nur 17 Fahrer Klassement gewertet. Es siegte, wie bei der WM, der Slowene Tadej Pogacar.

Marco Brenner kämpft sich langsam zurück

Schwer tut sich auch Marco Brenner bei der Rückkehr in den Rennalltag nach seinem schweren Unfall beim Giro d’Italia Ende Mai. Allerdings ist es positiv zu bewerten, dass er wieder Rennen fährt. Bei der Tour de Luxemburg (17. bis 21. September) konnte der 23-Jährige sogar vier der fünf Etappen beenden. Am dritten Tag belegte er sogar Platz fünf. Allerdings reichte seine körperliche Leistungsfähigkeit noch nicht, um die anspruchsvollen WorldTour-Rennen Giro dell’Emilia (4. Oktober) und Tre Valli Varesina (7. Oktober) jeweils über 200 Kilometer zu beenden.

Mauro Brenner erreicht bei der U23-EM das Ziel

Für einen Lichtblick sorgte der jüngere Bruder von Marco, Mauro Brenner. Der 21-Jährige, bei der U23-WM ebenfalls ausgeschieden, beendete die U23-EM als 44.