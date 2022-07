Augsburger Ringerin Nina Brosch hat großen Ambitionen

Plus Nina Brosch ist 17 Jahre alt, war zweimal Deutsche Meisterin und kämpft international. Der Traum von den Olympischen Spielen lebt, auch wenn dafür noch vieles klappen muss.

Es ist gegen 20 Uhr, als das Ringer-Training in der Halle der TSG Lechhausen-Augsburg mit Aufwärmübungen beginnt. Einige kräftige Jungs haben sich auf der Matte versammelt. Da muss man schon ein zweites Mal hinschauen, um in der Trainingsgruppe eine zierliche, junge Frau ausfindig zu machen. Es ist die 17-jährige Nina Brosch. Sie trägt den Adler auf der Brust, das Trainingsshirt der deutschen Nationalmannschaft, für die sie regelmäßig auf Wettkämpfen antritt.