Handballerin Sarah Irmler: „In Göppingen war es oft ein Spagat“

Unten üben Jugendmannschaften des TSV Haunstetten, Turnschuhe quietschen auf dem Boden, Rufe der Trainer hallen durch die Halle. Oben, auf der Empore in der Albert-Loderer-Halle, sitzt Sarah Irmler. Sie ist zurück, nachdem sie drei Jahre lang ihren Traum gelebt hat. Handball diente nicht mehr ausschließlich zum Zeitvertreib, sie betrieb ihr Hobby professionell. Irmler spielte für Frisch Auf Göppingen, erst in der zweiten, nach dem Aufstieg in der ersten Liga.

Als sie von ihren Erfahrungen erzählt, lächelt sie. Die Zeit habe ihr ungemein viel gebracht, sei enorm prägend gewesen. „Man lernt einfach, jeden Tag auf höchstem Niveau zu trainieren.“ Dabei habe sie erkannt, dass Talent allein nicht reicht: „In der Bundesliga geht es um Professionalität – Ernährung, Regeneration, Disziplin.“ Besonders eindrücklich sei der Unterschied zwischen den Ligen gewesen. In der Dritten Liga zählte Irmler zu den besten Spielerinnen, in der Bundesliga musste sie sich etablieren. Zudem musste sie in der Anfangszeit in Göppingen mit einer schweren Verletzung klarkommen: Sie hatte sich zum zweiten Mal ein Kreuzband im Knie gerissen.

Alltage bei Frisch Auf Göppingen ist für Sarah Irmler eine Herausforderung

Irmler kämpfte sich zurück, musste sich anpassen. Der Alltag in Göppingen war eine ständige Herausforderung, die 28-Jährige vereinte ihr Referendariat mit professionellem Sport. Mit ihrem Freund führte sie eine Fernbeziehung. Schule, Training, lange Reisen zu Spielen – alles musste perfekt organisiert werden. „In Göppingen war es oft ein Spagat“, erzählt Irmler. „Ich habe gemerkt, dass es nicht gesund ist, wenn man nie einen freien Kopf hat.“ Die Kombination aus Leistungssport und schulischen Anforderungen habe viel Disziplin verlangt. Vor allem in Prüfungsphasen. „Man muss lernen, Prioritäten zu setzen – und trotzdem sich selbst nicht zu vergessen.“

Die Erfahrungen möchte sie nicht missen. In Baden-Württemberg konnte sie ihre Ausbildung zur Gymnasiallehrerin mit professionellem Sport vereinen, die Schule und deren Leiter kam ihr entgegen. In Bayern wäre dies nicht möglich gewesen, betont sie. Dennoch wünschte sie sich einen anderen Alltag. Wollte zurück in die Heimat, zu Freunden und Familie. Im Sommer beendete sie ihre kurze, intensive Karriere. Mit ihrem Freund bezog sie eine Wohnung im Süden Münchens, in Feldmoching unterrichtet sie seit September Deutsch und Sport.

Eigentlich wollte Irmler mit dem Handball aufhören. Sich gänzlich auf den neuen Alltag im Beruf und im Privatleben konzentrieren. Doch unmittelbar, nachdem sie ihren Abschied in Göppingen verkündet hatte, meldete sich Haunstettens Trainer Udo Mesch. Nach längerem Urlaub und Bedenkzeit stand für sie fest: Sie will es probieren. Mesch, der gemeinhin nicht zu Überschwang neigt, kommentiert Irmlers Rückkehr kurz und knapp: „Ich freue mich über jede gute Spielerin in meinem Kader.“ Irmler bleibt zurückhaltend. Es stehe weiterhin in den Sternen, ob sich tatsächlich alles unter einen Hut bringen lasse. An zwei von drei Trainingseinheiten unter der Woche versucht sie teilzunehmen.

Tränenreicher Abschied vor drei Jahren

Tränenreich war einst ihr Abschied, nun ist sie zurück in Haunstetten. Gegen die TSG Friesenheim wird Irmler ihr erstes Heimspiel dieser Saison bestreiten (Samstag, 18 Uhr). Nach einem Sieg und einer Niederlage kann der Drittligist mit einem Erfolg in die obere Tabellenhälfte vordringen. Haunstetten sei für sie nicht nur ein Verein, sondern ein Stück Heimat, erzählt Irmler. „Ich kenne die Halle, die Leute, die Stimmung – das gibt mir sehr viel.“

Mit etlichen Spielerinnen wie Patricia Link oder Chiara Joerss hat Irmler schon früher zusammengespielt, andere sind neu hinzugekommen. Irmler, die Welt- und Europameisterin im Beachhandball war, bringt nicht nur Erfahrung aus der Bundesliga mit, sondern auch die Bereitschaft, ihre jüngeren Mitspielerinnen zu unterstützen. Der Kader sei jung, talentiert und motiviert. „Wir haben eine richtig gute Truppe, die viel Potenzial hat“, sagt Irmler. Wichtig ist für sie jetzt vor allem eines: Freude am Spiel. „Dann kommen die Erfolge von allein.“