14-jähriges Schach-Talent fordert Augsburger Elite beim Meisterturnier heraus

Nach langer Coronapause findet zwischen den Jahren wieder das große Großmeisterturnier im Schach statt. Für eine Überraschung könnte dabei der 14-jährige Fidemeister Leonardo Costa sorgen.

Zum siebten Mal startet am 27. Dezember im Hotel Ibis Augsburg Königsplatz ein Schach-Großmeisterturnier zur Erinnerung an den großen Augsburger Sportförderer Senator Max Gutmann. Zehn Tage lang werden sich vier Großmeister, ein aufstrebender Internationaler Meister und der amtierende Deutsche Meister in Vor- und Rückrunde um die "Palme des Sieges" streiten. Das Kuratorium der Max-Gutmann-Stiftung möchte die Erinnerung an den bedeutendsten Sportförderer und Ehrenbürger der Stadt wachhalten und ermöglicht damit die Finanzierung des Turniers.

Alle Teilnehmer beim Schach-Großmeisterturnier sind in Augsburg bestens bekannt

Großmeister Evgeny Postny aus Haifa ist seit drei Jahren Augsburger Spitzenspieler und hat aus 23 Erstligapartien als Augsburger eine positive 3:2 Bilanz (18 Remispartien). Der Israeli war bei allen sechs Augsburger Punktspielen in Kongress am Park am Brett (ohne Niederlage), er spielt aber sein allererstes Turnier in Augsburg.

Schach-Großmeister Eduardas Rozentalis hat bereits sechs Mal in Augsburg gewonnen

Großmeister Eduardas Rozentalis aus Wilna hat 32 Erstliga-Partien als Augsburger bestritten, mit einer 8:6 Bilanz (18 Remispartien). Er hat vier der bisherigen sechs Gutmann-Memorials gewonnen und nur einmal bisher mit dem dritten Platz enttäuscht. Allerdings ist er auch bei weitem der Senior aller Teilnehmer.

Auch der bereits mehrfache Sieger des Augsburger Großmeisterturniers, Eduardas Rozentalis, greift in diesem Jahr wieder an. Foto: Fred Schoellhorn

Großmeister Michael Prusikin aus Parsdorf ist vor Saisonbeginn zum Münchner SC gewechselt und hatte zuvor 35 Partien für Augsburg in der stärksten Schachliga der Welt absolviert. Bilanz 5:4 mit 26 Remispartien. Er gehört auch bei seinem fünften Gutmann-Memorial zum engsten Favoritenkreis, war zweimal Zweiter und zweimal Dritter, ist aber zuletzt als Trainer "kürzer getreten", um sich mehr selbst als Spieler zu betätigen.

Internationaler Meister Milos Stankovic aus Belgrad schloss sich noch als Fidemeister 2014 dem Augsburger Team an. Seine Bilanz aus erster und zweiter Liga umfasst 57 Partien mit 20 Siegen, 28 Remisen/9 Niederlagen. In sechs der insgesamt sieben letzten Spieljahren zählte er indessen zu den absoluten Augsburger Leistungsträgern, da sechs seiner neun Niederlagen aus einer einzigen schlechten Saison herrühren.

Lesen Sie dazu auch

Großmeister Stefan Bromberger arbeitet und wohnt seit einigen Jahren in Augsburg, spielt aber (immer noch) für die Münchner Schachakademie Zugzwang. Er hat 2001 und 2002 die zwei in Augsburg veranstalteten internationalen deutschen Jugendmeisterschaften gewonnen und auch schon bei drei Gutmann-Memorialturnieren mit für ihn nicht befriedigenden Resultaten mitgespielt.

14-jähriger Leonardo Costa wurde 2022 sensationell deutscher Meister im Schach

Fidemeister Leonardo Costa hat bis 2021 beim Oberligisten SK München-Südost gespielt. Auf Vermittlung seines Trainers Prusikin wechselte er zur Saison 2021/22 nach Augsburg, aber im Sommer wieder nach München zurück zum Erstliga-Aufsteiger Münchner SC von 1836. Der 14-Jährige ist erst Fidemeister, hat aber im August sensationell die Deutsche Einzelmeisterschaft in der aktiven Klasse gewonnen. Für den Youngster geht es in Augsburg darum, den vorgezeichneten Weg zum Großmeister konsequent weiterzuverfolgen.

Neben dem Großmeisterturnier findet auch ein Einladungsturnier über sieben Runden statt. Wieder dabei sind Großmeister Eckhard Schmittdiel und nicht weniger als fünf Fidemeister, angeführt vom Sieger des letzten Augsburger Meisterturniers, Thomas Brückner, den alten Bekannten FM Wolfgang Mack, FM Klaus de Francesco, FM Dr. Joachim Sieglen, sowie Dr. Dietmar Fauth und Jens Andersen.

Das Turnier wird vom Augsburger FIDE-Schiedsrichter Lothar Weimer geleitet. Die erste Runde startet am 27. Dezember um 13 Uhr. Es wird täglich um 13 Uhr gespielt – mit Ausnahme an Silvester mit Start um 10 Uhr. Die zehnte und letzte Runde beginnt am 5. Januar um 13 Uhr.