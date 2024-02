Schach

Einen Fehlstart stecken die Schachfreunde Augsburg bei U14-Meisterschaft bravourös weg

Plus In den viertägigen Titelwettkämpfen in Magdeburg erkämpft sich das Nachwuchsteam von Trainer Zarko Vuckovic noch einen starken fünften Platz im Abschlussklassement.

Über 600 der talentiertesten Nachwuchsstrategen Deutschlands trafen sich vor dem Jahreswechsel zu einem großen Schach-Event in Magdeburg, um die besten Vereinsmannschaften auszuspielen. In acht verschiedenen Altersklassen von U10 bis U20w traten je 20 Vierer-Teams an, die sich zuvor über die Landesmeisterschaften qualifiziert hatten. Die Schachfreunde Augsburg durften in der U14 starten, und Trainer Žarko Vučković reiste mit den vier jungen Spielern Vincent Blodig, Michael Schrimpf, Alexander Rempel und Michael Steinberger sowie Spielerin Alexandra Wachtel (einer Vierermannschaft plus einem Ersatz) nach Magdeburg. Nach zwei von sieben Runden sah es allerdings nicht gut aus: Mit großen Erwartungen in das Turnier gestartet, fand sich die Augsburger Mannschaft nach zwei Niederlagen am hinteren Tabellenende wieder.

Bereits im vergangenen Jahr war dem Team die Qualifikation zur Deutschen Vereinsmeisterschaft gelungen und hatte dort Platz elf von 20 erreicht. Altersbedingt durften 2023 fast alle Spieler noch einmal in der U14 antreten, und mit Michael Schrimpf gab es sogar noch Verstärkung durch einen Neuzugang, was Hoffnung auf eine vordere Platzierung machte.

