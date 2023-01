Gewagtes Spiel der Großmeister beim Schachturnier in Augsburg

Plus Favorit Evgeny Postny setzt sich zur Halbzeit des Augsburger Großmeisterturniers an die Spitze des Felds, weil er letztendlich doch noch seinen Gegner Prusikin Schach matt setzt.

Das VII. Senator-Max-Gutmann-Memorial-Großmeisterturnier entwickelt sich zum spannendsten Meisterturnier in der fast vierzigjährigen Augsburger Schachturniergeschichte. Dies ist wenig überraschend, denn wie könnte es auch anders sein, da der nominell „schwächste“ Teilnehmer kein Geringerer als der amtierende deutsche Einzelmeister Leonardo Costa ist.