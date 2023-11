Gögginger Schachteam schrammt knapp an einer Sensation vorbei

Lange hält der SK 1908 Göggingen am ersten Spieltag der zweiten Schach-Bundesliga mit dem Erstligaabsteiger aus München mit, doch an den hinteren Brettern läuft es nicht so rund.

Am Eröffnungsspieltag der zweiten Bundesliga in der Saison 2023/24 verpasste der Schachklub 1908 Göggingen um Haaresbreite gegen den hochfavorisierten Erstligaabsteiger Münchener SC 1836 eine Riesensensation. Obwohl die Gäste an den vier vorderen Brettern eine Überlegenheit von nicht weniger als 587 Elopunkten aufwiesen, mussten sie gegen die über sich hinauswachsenden Augsburger mit einem einzigen Brettsieg zufrieden sein. Evgeny Postny (Brett 1) und Michael Prusikin (Brett 3) erzwangen Punkteteilungen, während Olaf Wegener dem kroatischen Großmeister Sasa Martinovic, mit einer Klasseleistung in der längsten Partie des Tages, sogar das Nachsehen geben konnte.

Allerdings konnten die Gastgeber aber aus ihrer Überlegenheit an der unteren Bretterhälfte kein Kapital schlagen. Ausgerechnet die sonst so zuverlässigen Punktesammler Nikola Nestorovic und Milos Stankovic hatten einen rabenschwarzen Tag erwischt, obwohl beide durchaus Gegner "ihrer Gewichtsklasse" hatten. Stankovic unterlag dem österreichischen internationalen Meister Fröwis, und Nestorovic musste gegen den englischen Großmeister Watson die Segel streichen.

Großmeister Eduardas Rozentalis kommt gegen deutschen Meister Costa nicht über Remis hinaus

So reichte der frühe Sieg von Großmeister Eckhard Schmittdiel an Brett 8 nicht aus, zumal auch Großmeister Eduardas Rozentalis gegen den deutschen Meister des Vorjahres, Leonardo Costa, mit den schwarzen Steinen über ein Remis nicht hinauskam. So stand am Ende ein 4,5:3,5-Sieg für den Münchener SC 1836.

Gegen Aufsteiger SC Erlangen holt der Schachklub Göggingen erwartungsgemäß einen Sieg

Die Pflichtaufgabe des Sonntags erledigte die Augsburger Mannschaft hingegen gewissenhaft: Aufsteiger SC Erlangen wurde mit 6:2 besiegt. Gewinnpartien erspielten sich Michael Prusikin, Eduardas Rozentalis, Nikola Nestorovic, Milos Stankovic und Teamkapitän Gregory Pitl. Halbe Punkte steuerten Evgeny Postny und wiederum mit der längsten Partie des Tages, Olaf Wegener, bei. Der frühere Dortmunder gab mithin ein vielversprechendes Debüt in der Augsburger Acht.

Die Begegnungen SC Garching gegen SC Erlangen endeten nach der Papierform 5:3 und Garching gegen Münchener SC 2:6. Die Tabelle führen die beiden Absteiger München 1836 und Deggendorf mit jeweils 4:0 Punkten an. Der SK 1908 Göggingen belegt aktuell Platz 3 (2:2 Punkte).

