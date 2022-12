Schach

17:28 Uhr

In Augsburg steigt jetzt jeden Tag ein Schachduell der Großmeister

Bereits mehrfach hat Eduardas Rozentalis das Augsburger Meisterturnier gewonnen. In diesem Jahr trifft er allerdings wieder auf starke Konkurrenz.

Plus Nach drei Jahren Corona-Pause gibt es in Augsburg zwei Schachturniere über den Jahreswechsel. Beim Großmeisterturnier gehört ein Augsburger Bundesligist zu den Favoriten.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Fast sieht es so aus, als hätte es die dreijährige Corona-Pause nicht gegeben. An sechs Tischen im Tagungsraum des Hotel Ibis in der Hermannstraße sind die Schachbretter fein säuberlich aufgereiht, die weißen und die schwarzen Figuren stehen korrekt auf ihren Feldern und die Uhren sind auf die erlaubten Spielzeiten eingestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen