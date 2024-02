Schach

Jede Menge Frauenpower am Schachbrett

Turnierdirektor Artur Jussupow und seine Ehefrau, Hauptschiedsrichterin Nadja Jussupow, richten in Augsburg die Internationale Offene Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft aus.

Plus Fast 60 Spielerinnen treten bei der internationalen deutschen Einzelmeisterschaft in Augsburg an, die vom Schach-Ehepaar Nadia und Artur Jussupow ausgerichtet wird. Auch ein Mutter-Tochter-Gespann ist dabei im Einsatz.

Von Wolfgang Taubert

Große Strateginnen sind vom 6. bis 10. März im Augsburger Hotel Ibis (Hermanstraße) zu Gast. Sie werden bei der Internationalen Offenen Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaft im Schach antreten. Ausgerichtet wird das Turnier von Artur Jussupow, der mit seiner Frau Nadja die Jussupow Schachschule betreibt, und gemeinsam mit der Emanuel Lasker Gesellschaft die Schachstiftung GK. Auch die Schachgesellschaft Augsburg wird dieses Team bei der Ausrichtung unterstützen, die Schirmherrschaft übernimmt der ehemalige Präsident des Deutschen Schach-Bunds Professor Robert K. Freiherr von Weizsäcker. Am 6. März erfolgt um 15 Uhr die Eröffnung im Augsburger Rathaus.

Bei den anschließenden neun Runden wird bei dieser Frauenmeisterschaft erstmals in einem neuen Format gespielt. Es wird zwei Gruppen geben, eine A-Gruppe mit Spielerinnen der Spielstärke ab 1850 Elo-Punkten und eine B-Gruppe bis 1900 Elo-Punkten. Beide Gruppen sind auf 30 Spielerinnen beschränkt, die Spiele in der A-Gruppe zählen als WGM (Großmeister)- und WIM (Internationale Meister)-Normenturnier. Ganz oben auf der Teilnehmerliste stehen internationale Meisterinnen wie Nataliya Buksa aus der Ukraine, Deimante Daulyte-Cornette aus Frankreich oder Klaudia Kulon aus Polen.

