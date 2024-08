Rauchende Köpfe in der kühlen Neusässer Stadthalle

Er traute seinen Augen kaum: Fast etwas ungläubig sah der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner vom Podium der Stadthalle auf das Treiben in der Halle herab, wo sich zahlreiche Spieler aller Altersklassen auf ihre Schachbretter zubewegten. Die über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Augsburger Friedensfest-Schach-Open – darunter über 80 Kinder und Jugendliche – beeindruckten das Stadtoberhaupt sichtlich.

Schließlich war es das erste Mal, dass in der Neusässer Stadthalle ein derartig großes Schach-Event stattfand. Bürgermeister Greiner betonte in seiner Ansprache denn auch, dass Neusäß ausdrücklich einmal ein etwas anderes als Kunst oder Theater in die Stadthalle hatte holen wollen. Mit Blick auf das Sommerwetter hatte der ausrichtende Schachklub Kriegshaber einen Spielort mit guter Lüftung und Kühlung gesucht, und die Reaktion sämtlicher Schachspieler vor Ort zeigte, dass sich die Stadthalle Neusäß als hervorragender Spielort geeignet war.

Schachklub Kriegshaber überträgt alle Schachpartien per Livestream

In seinen Begrüßungsworten hob Greiner die vielen jungen, motivierten Schachspieler hervor, und freute sich besonders, den amtierenden deutschen Meister im Schach, Großmeister Hagen Poetsch, als den großen Turnierfavoriten begrüßen zu können. Zusätzlich zu sechs Meisterspielern (im Schach sogenannte Titelträger). Als kleine Besonderheit übertrug der Schachklub Kriegshaber sämtliche Partien am Spitzenbrett live ins Internet auf einen Schach-Server, und auch dort wurden die Begegnungen mit großer Begeisterung verfolgt. Teilweise standen vor dem Spiellokal etliche Zuschauer und verfolgten die Spitzenpaarung auf ihren Handys und kommentierten untereinander sofort jeden Zug.

Davon bekam man natürlich im Turniersaal nichts mit, hier herrschten Turnierruhe und Konzentration. GM Poetsch war die erwartete Klasse für sich, dominierte sämtliche Partien und gewann das Turnier eindeutig. In der letzten Runde traf GM Poetsch auf den Kriegshaber Spitzenspieler Thomas Reis, der sich bei einem Punktgewinn ebenfalls Hoffnungen auf den Titel machte, doch der Meisterspieler zeigte seine Klasse und hielt den Konkurrenten auf Distanz. Thomas Reis wurde dennoch als Siebter mit einem Preis belohnt.

Junge Schachspielerin vom SK Gräfelfing gewinnt die Damenwertung

Es waren noch weitere Meisterspieler im Turnier, die um die weiteren Plätze kämpften. Ganz interessant war dabei Arshak Ovsepyan, der in früheren Austragungen des Augsburger Friedensfest-Opens noch als Jugendlicher sein großes Talent gezeigt hatte, nun als gereifter Spieler zurückkehrte und den Vizemeistertitel errang. Auch vom SK Gräfelfing stammt Vitalia Khamenya: die ehemalige deutsche Meisterin in der U12 hatte sich im letzten Moment angemeldet und gewann prompt durch aggressives Spiel den Damenpreis.

Das Friedensfest Schach-Open ist ein internationales Turnier: In diesem Jahr nahmen Spieler aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, der Ukraine, Frankreich teil. Da das Interesse an diesem Turnier riesengroß war, musste die Anmeldung im Vorfeld schon mehr als eine Woche vor Turnierbeginn geschlossen werden, weil die verfügbaren Plätze vergeben waren.

Am letzten Tag spielten Benedikt Förch und Sebastian Zieringer in der Schlussrunde die längste Partie des Turniers; obwohl es nicht mehr um Preise ging, lieferten sich die beiden ein packendes Match. Die Partie war von zahlreichen Zuschauern umlagert, bis sich letztendlich mit feiner Endspieltechnik Benedikt Förch den Punkt sicherte.

SK Kriegshaber führt im Jubiläumsjahr noch einen Mannschaftswettkampf und ein Schnellschach-Open durch

Zeitnah geht es dann auch weiter mit den Events, die der SK Kriegshaber zu seinem 100-jährigen Bestehen veranstaltet: Am 31. August findet um 14 Uhr ein Freundschafts-Mannschaftskampf gegen den SC Luzern statt und am 14. und 15. September wird im Kongress im Park ein Internationales Schnellschach-Open ausgetragen. Bisher haben neun Schachgroßmeister und weitere acht Meisterspieler ihre Teilnahme zugesagt.

Die Siegerliste der Gruppe A: 1. Hagen Poetsch (SC Heusenstamm), 2. Arshak Ovsepyan (SK Gräfelfing), 3. Richard Litzka (FC Bayern München), 4. Danijel Gibicar (SC Eppingen), 5. Aco Alvir (Münchener SC), 6. Duong Quang Bach (SF Augsburg), 7. Thomas Reis (SK Kriegshaber)

Siegerin Damen Vitalia Khamenya (SK Gräfelfing) Sieger Senioren Dieter Seyb (FSV Großenseebach) Sieger Jugend Robin Langner (SK Freiburg-Zähingen)