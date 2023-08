Schach

vor 49 Min.

Sebastian Reimann gewinnt Friedensfest-Open beim SK Kriegshaber

Plus Auch weitere Spieler der Gastgeber überzeugen beim großen Schach-Feiertagsturnier. Besonders erfreut sind die Organisatoren, dass der Denksport auch bei Frauen und Mädchen auf immer mehr Zuspruch stößt.

Von Eckhardt Frank

Die Veranstalter des Augsburger Friedensfest-Open vom Schachklub Kriegshaber sahen mit einer gewissen Zufriedenheit, dass die Temperaturen Anfang August immer weiter in den Keller gegangen waren, denn für das große Augsburger Schachturnier waren das durchaus gute Spielbedingungen. Gerade in den letzten Tagen vor Turnierbeginn schnellten die Anmeldungen in die Höhe, hatten doch viele Schachspieler in den sehr heißen Tagen zuvor eher Bedenken bezüglich ihrer Teilnahme gehabt.

Nicht nur Spieler aus ganz Deutschland nahmen teil, auch aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Dänemark, England und der Ukraine fanden etliche Spieler den Weg nach Augsburg in die Turnhalle des TSV Kriegshaber. Das Turnier wurde in zwei Gruppen ausgetragen, neben der offenen Gruppe (für Spieler jeglicher Spielstärke) gab es auch ein B-Turnier als Breitensport-Turnier, ein ideales Trainingsturnier für Gelegenheitsspieler, Freizeitspieler, nicht so ambitionierte Spieler und Spieler, die neu am Turnierschach teilnehmen. In diesem Jahr war auffällig, dass das B-Turnier eine deutlich höhere Teilnehmerzahl aufwies als das A-Turnier. Um den Charakter eines Nachwuchs- und Breitenschach-Turniers zu betonen, wurde neben dem stattlichen Geldpreis-Fonds noch für jeden jugendlichen Spieler ein Sachpreis zur Verfügung gestellt.

