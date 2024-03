Schach

vor 35 Min.

SK 1908 Göggingen schlägt sich wacker in der zweiten Schach-Bundesliga

Plus Der Augsburger Zweitligaspieler Evgeny Postny kann die Niederlage gegen Deggendorf nicht abwenden. Dafür gibt es gegen den SC Bavaria 1881 Regensburg einen Sieg.

Von Johannes Pitl

Die Erfolgschancen für einen gelungenen Saisonabschluss beim SK 1908 Göggingen stehen nach der Vorschlussrunde in der zweiten Schachbundesliga gut. Nach zwei unglücklichen 3,5:4,5-Niederlagen am ersten und sechsten Spieltag nahm das Augsburger Team zwar weiterhin Platz drei der Tabelle ein, hatte aber am siebten Spieltag das anspruchsvolle Kräftemessen an den Brettern des Erstliga-Absteigers Deggendorf vor der Brust.

Bei der erwartbaren 3:5 Niederlage gegen acht Großmeister der Gastgeber konnte dann nur der Gögginger Spitzenspieler Evgeny Postny voll überzeugen. Vier Remispartien von Michael Prusikin, Eduardas Rozentalis sowie den beiden Belgradern Nikola Nestorovic und Milos Stankovic deuten aber eine knappere Begegnung an, als es das Ergebnis ausdrückt.

