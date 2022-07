Schreckmoment für den TC Schießgraben

Der Aufsteiger gewinnt den Saisonauftakt in der Tennis-Regionalliga bei RB Regensburg mit 5:4. Doch dabei erleidet ein Spieler einen Schwächeanfall.

Hannes Wagner konnte einfach nicht mehr. Der Saisonauftakt für den TC Schießgraben beim TC RB Regensburg in der Tennis-Regionalliga schien unter keinem guten Zeichen zu stehen. Wagner, an Nummer zwei gesetzt, hatte sein Einzel mit 6:3, 4:6: 2:10 gegen den Franzosen Leny Mitjana verloren als er sich in der Umkleide hinlegen musste.

Hannes Wagner schläft in der Umkleide und spielt dann Doppel

„Er hatte einen Schwächeanfall und hat dann eineinhalb Stunden geschlafen“, erzählt Michael Thor. Der sportliche Leiter musste schon befürchten, dass er bei den Doppel auf den 24-Jährigen verzichten muss. Doch Wagner erholte sich, verlor zwar das Spiel an der Seite von Gianluca Coloma-Heck, doch da die beiden anderen Augsburger Doppel siegten, hieß es am Ende 5:4 für den TC Schießgraben.

„Hannes war zwar beim Doppel nicht megafit, aber wir konnten taktisch besser aufstellen“, erklärt Thor die nervenaufreibende Situation am Samstag. So musste Thor weder das Youngster-Duo Lukas Engelhardt, 21, und Facundo Yunis, 19, noch das Spitzendoppel Bogdan Bobrov/ Kai Lemstra auseinanderreißen. „Lukas und Facundo haben ihre Gegner weggefegt. Die waren deutlich zu stark. Und auch Kai und Bogdan haben gut gespielt und verdient gewonnen.“ Und so ging die Rechnung von Thor auf. Auch weil Engelhardt, Yunis und Lemstra ihre Solo-Spiele gewonnen hatten und es so 3:3 nach den Einzeln geheißen hatte.

Bogdan Bobrov verliert sein Einzel

Da hatte der Russe Bobrov seine Premiere mit einer 4:6, 4.6-Niederlage gegen den starken Franzosen Jules Marie zwar verpatzt, trotzdem reichte es für einen Sieg in Regensburg. Für Thor ein optimaler Start in eine Liga, die doch andere Anforderungen an sein Team stellt als die Bayernliga. Da marschierte der TC Schießgraben mit 14:0 Punkten zum Aufstieg. „Das war schon ein heißer Tanz. Da muss man mehr ackern Die Regionalliga scheint in diesem Jahr sehr ausgeglichen zu sein. So endeten alle drei Begegnungen am Samstag 5:4.

Wo sich Schießgraben einordnen wird, ist noch schwer zu sagen. Doch der Sieg beim Vorjahres-Vierten gilt schon als Ausrufezeichen. Experten bezeichnen den Kader durchaus als zweitligareif, Thor gibt sich noch zurückhaltend. „Nach dem nächsten Wochenende mit zwei Heimspielen werden wir mehr wissen.“

Im ICE-Tempo wird die Regionalliga innerhalb von vier Wochenenden mit Doppelspieltagen durchgepeitscht. An diesem Wochenende hatte Schießgraben am Sonntag spielfrei, nächstes Wochenende gastieren mit dem MTTC Iphitos (Sa.) und dem TC Ismaning (So., bd. Spiele ab 12 Uhr) zwei Top-Teams der Liga auf der Anlage an der Stadionstraße.

Thor hofft, die Bestbesetzung aufbieten zu können und dabei auf seine österreichische Nummer eins zurückgreifen zu können: Lukas Neumayer. Der 19-Jährige Salzburger gewann am Sonntag zum ersten Mal die österreichische Meisterschaft.

Tennisfrauen des TC Schwaben verlieren 4:5

Eine Niederlage mussten die Regionalliga-Frauen des TC Schwaben einstecken. Sie verloren am Sonntag das Heimspiel gegen den TC BW Würzburg mit 4:5. Dabei konnte Schwaben-Chef Anton Huber wieder auf sein Nummer eins Michaela Bayerlova zurückgreifen. Die hatte am späten Samstagnachmittag das Halbfinale beim ITF-Turnier in Stuttgart verloren und trat dann am Sonntagvormittag gleich wieder im Einzel an und gewann auch. Doch dann musste sie der Dauerbelastung Tribut zollen.

An der Seite ihrer Doppelpartnerin Juli Jung musste sie beim Stand von 0:6 aufgeben. Der entscheidende fünfte Punkt für die Würzburgerinnen, hatten sie doch nach den Einzeln bereits mit 4:2 geführt.