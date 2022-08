Augsburger Schwimmer freuen sich über neue Startblöcke

Bei den Augsburger Stadtmeisterschaften im Schwimmen gibt es wieder wettkampftaugliche Bedingungen. Die Zukunft bereitet den Vereinen aber Sorge.

Im Freibad Bärenkeller haben sich Nicole Weber und Robin Lienhart (beide SV Augsburg) die Titel der Augsburger Stadtmeisterschaft gesichert. Während Lienhart diesen bereits das zweite Mal gewann, feierte Weber eine Premiere. Am fleißigsten sammelte der Schwimmverein Augsburg (SVA) Erfolge: Am Ende waren es 14 Titel und der Sieg in der offenen Wertung der Frauen und Männern. Der SB Delphin glänzte ebenfalls mit starken Einzelleistungen und gewann drei Titel. Der Post SV Augsburg hatte mit deutlichem Abstand die meisten Teilnehmer – 40 Schwimmerinnen und 30 Schwimmer – und gewann zwei Titel. Insgesamt waren 260 Teilnehmer von neun Vereinen und zahlreiche Augsburger Freizeitschwimmer gekommen.

Besonders waren die Stadtmeisterschaften wegen der Teilnahme von Vereinen aus dem Umland, wegen der gestiegenen Teilnehmerzahl und wegen der acht neuen Startblöcke, für die sich Post-Abteilungsleiter und Stadtrat Bernd Zitzelsberger erfolgreich eingesetzt hatte. 2021 mussten alle Teilnehmer wegen fehlender Startblöcke noch vom Beckenrand springen.

Drei Wochen zuvor hatten mit 22 Schwimmvereinen im Freibad Bobingen die Schwäbischen Meisterschaften stattgefunden, in 28 Einzel- und sechs Staffelentscheidungen wurden Bezirksmeister ermittelt. Der Ausrichter, die Orcas des TSV Bobingen, verzeichneten 320 Teilnehmende insgesamt 1.400 Anmeldungen für Einzelstarts und 26 Staffelmeldungen. Taylan Toprak, 1. Vorsitzender des SVA, war sehr zufrieden: „Unser Verein hat als stärkste Mannschaft in Schwaben nicht nur die meisten Starts absolviert, sondern auch in sehr vielen Disziplinen in der Gesamtwertung den Bezirksmeister bzw. die Bezirksmeisterin gestellt.“

Toprak sieht jedoch nicht nur rosig in die Herbstsaison: Wie fast alle Sportvereine ist der SVA von den Nachwirkungen der Pandemie betroffen. Toprak befürchtet in nächster Zeit einen Einbruch in der Leistungsdichte. „Wenn sich die Lücken in den Altersklassen richtig bemerkbar machen, hilft nur eines: Wir müssen immer wieder junge Talente sichten, fördern und an das Wettkampfschwimmen behutsam heranführen. Und dafür ist neben gut ausgebildeten und engagierten Trainern, insbesondere auch ausreichend Wasserfläche notwendig.“ Toprak spricht damit die drohende Verknappung der Wasserzeiten durch die geplanten Renovierungen der Hallenbäder an und sieht die Stadt in der Pflicht, eine weitere Belastung der Schwimmvereine unbedingt zu vermeiden.

Armin Baur, Sportlicher Leiter des SB Delphin, schließt sich Toprak an. Mit 55 Plätzen auf dem Podest bei den Schwäbischen Meisterschaften sei er mit seinem Verein hoch zufrieden. Doch mit Blick auf die eingeschränkten Wasserzeiten in den städtischen Lehrschwimmbecken ist er besorgt und glaubt, dass man deshalb gerade in der Anfängerausbildung weiterhin mit Problemen kämpfen wird.

Zitzelsberger stimmt Baur und Toprak zu, man habe in Augsburg Handlungsbedarf: „Wir brauchen dringend mehr Wasserfläche für die Öffentlichkeit, die Schulen und die Vereine. Erst mit der Eröffnung des im Koalitionsvertrag vereinbarten 50-Meter-Hallenbades wird sich die Situation entspannen. Denn dann würde es auch mehr Wasserzeiten in zusätzlichen Lehrschwimmbecken geben.“

Stadtmeisterschaft

Weiblich Jugend F Henriette Schur (Post SV); Jugend E Amelie Höft (SVA); Jugend D Carolin Meiller; Jugend C Mirna Kadezabek; Jugend B Alina Meiller; Jugend A Carina Dietz (alle SVA); Junioren Annika Dörner (SG Haunstetten); AK 20 Nadine Lienhart; AK 25 Nicole Weber; AK 40+ Manuela Brummer, (alle SVA)

Stadtmeister:

Männlich Jugend F Bastian Hagenbusch (SB Delphin); Jugend E Daniel Dornbusch; Jugend D Benjamin Lurie (beide SVA);

Jugend C Kai Mär (Delphin); Jugend B Mark Rohloff; Jugend A Robin Lienhar (beide SVA); JuniorenThorsten Baiter (Delphin); AK 20 Johannes Schnur (Post SV); AK 30+ Markus Wolf; AK 40+ Andreas Kornes (bd. SVA); AK 50+ Peter Missel.

(AZ)