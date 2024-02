Schwimmen

Augsburger Schwimmvereine fischen 20 Goldmedaillen aus dem Becken

Insgesamt 20 Goldmedaillien konnten Augsburger Schwimmerinnen und Schwimmer beim Wilhelm Christ-Schwimmen in Nördlingen gewinnen.

Plus Beim Wilhelm-Christ-Wettkampf in Nördlingen gibt es zahlreiche gute Platzierungen. 2026 soll dort zudem ein neues Bad fertiggestellt werden

Beim Wilhelm Christ-Schwimmen in Nördlingen überzeugten die Mannschaften des Post SV Augsburg und des SB Delphin 03 Augsburg. Bernd Zitzelsberger, Abteilungsleiter der Schwimmabteilung des Post SV Augsburg und Trainer mehrerer Leistungs- und Breitensportgruppen, sagte: "Ich freue mich sehr, dass unsere Jugend bei 42 Starts 29 neue persönliche Bestzeiten geschwommen ist und dabei auch noch 26 Medaillen gewonnen hat, davon sieben in Gold, zehn in Silber und neun Bronzemedaillen."

Herausragend waren die Leistungssteigerungen von Theresa Übleis (2013) über 50 und 100 m Freistil, Fabian Schmitt (2013) über 50 m Brust und 50 m Freistil, Vedran Ivectic (2011) über 50 m Freistil und 100 m Brust, Luisa Burghardt (2013), Alexander Klippenstein (2010) und der amtierenden Vereinsmeisterin Klara Komadina (2008) über 100 m Rücken. Zu ihrem sportlichen Erfolgen engagiert sie sich ehrenamtlich mit viel Elan in den Schwimmkursen und im Jugendtraining und wird in diesem Jahr ihre Trainerausbildung starten.

